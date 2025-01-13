حسام حبيب يوجه رسالة خاصة لتامر حسني بمناسبة أغنية "مبيتنسيش"

وجه الفنان حسام حبيب رسالة خاصة للفنان تامر حسني بمناسبة أغنيته الجديدة “مبيتنسيش” حيث كتب حسام رسالة مطولة بحسابه على انستجرام.

وقال حسام: "أنا بكتب كلمتين من قلبي مش عارف هي مباركة ولا شكر ولا درس وبداية جديدة لجيل أنا فخور إني أكون منه، إخواتي وأصحابي، تامر أنت من زمان وأحلامك وأفكارك كانت دايما تخص جيلك ودائما كنت بتتكلم معانا من واحنا صغيرين باسم جيلنا مش باسم تامر، بس أنت حلمت لجيلك وعلشان كده أنا فعلا فهمت يعني إيه نجم الجيل، كنت زمان فاهم إن المقصود بيها إنك الأنجح وده حقيقي، لكن النهاردة فهمت معناها الحقيقي: أنت النجم اللي حلم لجيله مش لنفسه ودلوقتي حلمك بيتحقق يا صاحبي".

وتابع متحدثا عن رامي صبري "والنجم الثاني أخويا صاحب أجمد صوت وإحساس، كان دايما بيقولي أنا بحلم وعندي هدف وهو كمان كان دائما مهتم إن إحنا كجيل لازم نشارك بعض ونقدم للناس حقيقة روح وفن الجيل ده، وكان بكل تواضع بيقول ده لكل فنانين جيله لحد ما التقوا النجمين اللي هدفهم صادق وطلعولنا إبداع مش بس في المزيكا لا والله في الروح والفكر".

وأضاف حسام موجها حديثه لـ تامر ورامي "أنتم فرحتوني وأمتعتوني وخليتوني أفتخر إني من الجيل ده، اللي إن شاء الله عمر فنه وإبداعه ما هيخلص.. شكرا إنكم فتحتم نفسي ورجعتوني أحب المزيكا يمكن اكتر من الأول يا جيل جامد وجامد قوي كمان، أنتم فعلا متتنسوش".

جدير بالذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

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