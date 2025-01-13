نشوى مصطفى تنشر آخر صورة التقطتها لزوجها قبل وفاته وتحيي ذكرى ميلاده

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة لزوجها الراحل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وأكدت أن تلك الصورة قد التقطتها له قبل وفاته بيومين.

وعلقت نشوى قائلة: “الصورة دى قبل وفاة حبيبى بيومين.. النهارده عيد ميلاد نور عينيا، تتهنى فى الجنة ياحبيبى، ربنا يرضى عنك ياحتة من قلبى، بحق انوار اسم الله الرحيم ربنا يرحمك ويكرمك ويغفر لك ويراضيك، الف الف رحمة ونور عليك”

عودة نشوى مصطفى للفن

وعادت الفنانة نشوى مصطفى لمزاولة نشاطها الفني من جديد، بعد فترة من الغياب نظرا لوفاة زوجها، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، حيث بدأت اليوم تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “قلع الحجر” مع الفنان محمد رياض والمخرج حسن صالح.



وأكدت نشوى أنها لم تتجاوز أحزانها، إلا أنها ملتزمة مع بعض الشركات والمخرجين بعقود ومواعيد فنية، لذلك كان لابد أن تعود لاستئناف نشاطها الفنية رغم حزنها الشديد على زوجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.