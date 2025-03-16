الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

فتح دمشق، فيتو
فتح دمشق، فيتو

فتح دمشق، يواصل القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

 

وفتح دمشق هو عنوان السطور التالية، نتعرف فيها على قصة حصار المسلمين لعاصمة الشام وسقوط أكبر معاقل الروم، والصحابي الذي اقتحم الحصن المنيع للروم.

 

فتح دمشق 

جاء فتح دمشق، في 20 من شهر رجب عام 13هـ، وقيل في 16 من شهر رجب سنة 14 هجريًّا، على يد أبي عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، بعد حصار دام أكثر من شهر لعاصمة الشام. 

 

فتح دمشق.. حين سقط أكبر معاقل الروم صُلحًا | مصراوى
فتح دمشق

سقوط الروم وفتح دمشق

انتهت آخر الحروب الرومانية الفارسية في 627 م، عندما اختتم هرقل حملة ناجحة ضد الفرس في بلاد ما بين النهرين. وفي الوقت نفسه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتوحيد الجزيرة العربية تحت راية الإسلام. وبعد وفاته في عام 632 م، نجح الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق بقمع حركات التمرد الداخلية الساعية إلى الإطاحة بالدولة الوليدة ثم سعى بعد ذلك لفتح البلدان الواقعة خارج حدود شبه الجزيرة العربية.

 

حصار المسلمين لدمشق

بعد ذلك، غزا أبو بكر الصديق الإمبراطورية البيزنطية في بلاد الشام وهزم بشكل حاسم الجيش البيزنطي في معركة أجنادين. وسارت جيوش المسلمين اٍلى الشمال وفرض حصارًا على دمشق. وسقطت المدينة في أيدي المسلمين بعد أن قام أحد الأساقفة بإبلاغ خالد بن الوليد أنه من الممكن خرق أسوار المدينة بمهاجمة موقع معين دفاعاته طفيفة فقط في الليل. عندما قام خالد بالهجوم من البوابة الشرقية قام توماس، قائد الحامية البيزنطية، بالتفاوض على الاستسلام السلمي مع القائد أبو عبيدة بن الجراح وتم الاتفاق على تسليم المدينة.

المسجد الأموي في دمشق.. بني في القرن الثامن الهجري وتعرض لحرائق وترميمات عدة | الموسوعة | الجزيرة نت
المسجد الأموي في دمشق

وقد كان لذلك السور العظيم سبعة أبواب، (وقد تم استحداث 3 أبواب بعد الفتح الإسلامي) الباب الشرقي (العراقي) الذي اعتاد خالد بن الوليد النزول عنده، وعلى بعد ميل منه كان يوجد (دير صليبة) للنصارى، وعرف ذلك الدير لكثرة نزول خالد بالقرب منه باسم (دير خالد)، ونعتقد أنه الدير الوحيد بالعالم الذي يحمل اسمًا إسلاميًّا.
 

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

شباب حول الرسول، "عمير بن سعد، برأه الله في القرآن"

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

شباب حول الرسول، أبو سفيان بن الحارث "سيد فتيان أَهل الجنة"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتح دمشق دمشق شهر رمضان المعارك والغزوات الإسلامية التاريخ الاسلامي الإسلام الروم عاصمة الشام حصار المسلمين خالد بن الوليد

مواد متعلقة

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

الأكثر قراءة

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

أول تعليق من سامح حسين بعد تكريمه من رئيس الوطنية للإعلام ووزير الأوقاف

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

أسعار سبائك الذهب في مصر لجميع الأوزان من 1 إلى 100 جرام

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 16 مارس 2025

ترتيب الدوري الاسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

منوعات

المزيد

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

ما فضل الدعاء في شهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

هل الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان حرام؟ رد حاسم من دار الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية