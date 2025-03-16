معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

فتح دمشق، يواصل القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

وفتح دمشق هو عنوان السطور التالية، نتعرف فيها على قصة حصار المسلمين لعاصمة الشام وسقوط أكبر معاقل الروم، والصحابي الذي اقتحم الحصن المنيع للروم.

فتح دمشق

جاء فتح دمشق، في 20 من شهر رجب عام 13هـ، وقيل في 16 من شهر رجب سنة 14 هجريًّا، على يد أبي عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، بعد حصار دام أكثر من شهر لعاصمة الشام.

فتح دمشق

سقوط الروم وفتح دمشق

انتهت آخر الحروب الرومانية الفارسية في 627 م، عندما اختتم هرقل حملة ناجحة ضد الفرس في بلاد ما بين النهرين. وفي الوقت نفسه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتوحيد الجزيرة العربية تحت راية الإسلام. وبعد وفاته في عام 632 م، نجح الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق بقمع حركات التمرد الداخلية الساعية إلى الإطاحة بالدولة الوليدة ثم سعى بعد ذلك لفتح البلدان الواقعة خارج حدود شبه الجزيرة العربية.

حصار المسلمين لدمشق

بعد ذلك، غزا أبو بكر الصديق الإمبراطورية البيزنطية في بلاد الشام وهزم بشكل حاسم الجيش البيزنطي في معركة أجنادين. وسارت جيوش المسلمين اٍلى الشمال وفرض حصارًا على دمشق. وسقطت المدينة في أيدي المسلمين بعد أن قام أحد الأساقفة بإبلاغ خالد بن الوليد أنه من الممكن خرق أسوار المدينة بمهاجمة موقع معين دفاعاته طفيفة فقط في الليل. عندما قام خالد بالهجوم من البوابة الشرقية قام توماس، قائد الحامية البيزنطية، بالتفاوض على الاستسلام السلمي مع القائد أبو عبيدة بن الجراح وتم الاتفاق على تسليم المدينة.

المسجد الأموي في دمشق

وقد كان لذلك السور العظيم سبعة أبواب، (وقد تم استحداث 3 أبواب بعد الفتح الإسلامي) الباب الشرقي (العراقي) الذي اعتاد خالد بن الوليد النزول عنده، وعلى بعد ميل منه كان يوجد (دير صليبة) للنصارى، وعرف ذلك الدير لكثرة نزول خالد بالقرب منه باسم (دير خالد)، ونعتقد أنه الدير الوحيد بالعالم الذي يحمل اسمًا إسلاميًّا.



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