47 درجة تحت الصفر، ماراثون وسط برد قارس في روسيا

شهدت مدينة ياكوتيا الروسية يوم 12 يناير 2025، سباقا للماراثون وسط البرد القارس، والمكرس هذا العام لذكرى 80 للنصر في الحرب العالمية الثانية، وفي عام المدافعين عن الوطن.

الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية

وأقيم هذا الحدث في ياكوتيا للمرة السادسة، ولكن الميزة الجديدة هذا الموسم هي أن مسافة سباق الماراثون السوبر بلغت خمسين كيلومترا، وذلك وفقا لوكالة "تاس".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، شارك في السباق نحو 50 رياضيا ليس فقط من ياكوتيا، بل أيضا من مناطق أخرى، بينهم امرة واحدة وهي بولينا سلوبودتشيكوفا من مدينة ياكوتيا، التي وصلت إلى خط النهاية.

قائمة المستوطنات ذات الظروف الأكثر قسوة للحياة البشرية

واحتل ألكسندر مويدو من ياكوتيا، المركز الأول في السباق، وبلغت درجة حرارة الهواء أثناء السباق 47 درجة تحت الصفر.

ويجري تنظيم الماراثون في منطقة أويمياكونسك، التي تعتبر أحد أقطاب البرد.

وتدرج قرية أويمياكون في قائمة المستوطنات ذات الظروف الأكثر قسوة للحياة البشرية.

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