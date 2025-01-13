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العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة في روسيا

حجر كهرمان، فيتو
حجر كهرمان، فيتو

أعلن مصنع كالينينجراد الروسي للكهرمان العثور على حجر كهرمان نادر، يقدر عمره بـ50 مليون سنة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع: "عثرنا على حجر كهرمان نادر توجد بداخله إبر شجر صنوبر قديمة، وتم تسليمه للمختصين في 9 يناير الجاري. يبلغ وزن الحجر 29 غ، طوله 57 ملم، وعرضه 45 ملم".

 

العثور على حجر كهرمان نادر يقدر عمره بـ50 مليون سنة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشار البيان إلى أن المميز في هذا الحجر هو أنه يحتوي على 5 إبر من أوراق الصنوبر التي يقدر عمرها بـ50 مليون سنة، وأن هذه الإبر احتفظت بشكلها ولونها الأخضر الفاتح بشكل كامل.

ومن جهتها ذكرت خبيرة الأحجار الكريمة في المصنع آنا دوغينا أن الحجر ربما تشكل في الفترة ما بين العصرين الجليديين للأرض، وأنه لم يتم العثور على أحجار كهرمان مماثلة في منطقة كالينينجراد خلال السنوات الخمس الماضية، فعادة يعثر على أحجار كهرمان بداخلها حشرات أو عناكب، ومن النادر العثور على أحجار كهرمان تحتوي على أوراق أشجار، بل يعثر أحيانا على أحجار بداخلها بقايا أوراق السرخس والطحالب، وبعض النباتات التي تنمو بالقرب من سطح التربة.

 

استخراج الكهرمان في روسيا

وتجدر الإشارة إلى أن مصنع كالينينجراد للكهرمان يعتبر من أهم مصانع استخراج الكهرمان في روسيا، والوحيد في العالم الذي يقوم باستخراج الكهرمان الخام ويصنع منه المجوهرات والهدايا التذكارية، ويمكن له معالجة 50 طنا من الكهرمان سنويا.

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