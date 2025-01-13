مديرية العمل بالإسماعيلية تطلق سلسلة ندوات توعوية حول مخاطر الإدمان

أطلقت مديرية العمل غى محافظة الإسماعيلية، سلسلة ندوات توعوية حول مخاطر الإدمان، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بمقر مديرية العمل، وبمشاركة 6 من العاملين بجهاز مكافحة الإدمان.

أبرز محاور الندوات

ومن جانبه قال حسن رداد مدير عام مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، أن الندوات تناولت عدة موضوعات من بينها: أهمية التوعية بالآثار المترتبة على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة، وأنواع المخدرات وصورها، وآثارها المدمرة على صحة المدمن نفسيًّا واجتماعيًّا وصحيًّا، وطرق علاجها عن طريق المستشفيات الحكومية.

جانب من الندوات،فيتو

جانب من الندوات،فيتو

قصص حقيقية للتعافي من الإدمان

بالاضافة إلى عرض قصة حقيقية للمتعاطين الذين خضعوا للعلاج بمساعدة صندوق الإدمان، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان.

الهدف من عقد الندوات التوعوية

وأضاف مدير مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية إلى أن هذا يأتي في إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها في نشر التوعية والتثقيف بأهمية القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة.



جانب من الندوات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات محمد جبران وزير العمل، بتوعية وتثقيف العاملين بالدولة بمخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع، وعدد من القضايا المجتمعية التي تهم سوق العمل والعمال وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف الندوات التوعوية وتقديم الدعم اللازم لموظفي وعمال المحافظة.

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