وكيل تعليم الإسماعيلية: لا توجد شكاوى من الامتحانات

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على عدم ورود أية شكاوي من الامتحانات، بكافة مراحل النقل.

وأشار إلى أن الامتحانات تجرى فى أجواء هادئة، مع بتطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

متابعة الامتحانات بالمدارس

وكان قد أجرى أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جولة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي حيث أجرى جولة بمدرستى طه حسين الإعدادية بنين، والشهيد محمد حسن حسانين الثانوية بنات بإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، يرافقه إسماعيل محسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وأحمد الشريف مدير إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية .

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

انتظام العمل داخل اللجان

اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية على انتظام جميع الطلاب داخل اللجان حيث أدى طلاب الصف الأول الإعدادي أمس امتحان مادة اللغة الإنجليزية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الجبر والاحصاء، وفى المرحلة الثانوية أدى طلاب الصف الاول الثانوي امتحان مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الصف الثاني امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

تشديدات على عدم اصطحاب الهاتف المحمول

و خلال تفقده للمدارس شدد على عدم اصطحاب التليفون المحمول برفقة الطلاب او الملاحظين داخل اللجان، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش، وناقش الطلاب حول أسئلة الامتحانات للتأكد من عدم وجود أي شكاوى فنية.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب

ووجه بضرورة الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل جميع اللجان، وتوفير الجو المناسب لأداء جميع الطالبات الامتحان في سهولة وتركيز، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.



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