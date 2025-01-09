وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول

أكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، تحقيق الانضباط المنشود وبذل أقصى الجهود لتحقيق امتحانات يسودها النظام والانضباط والالتزام بكافة المراحل التعليمية.

مناقشة الاستعداد للامتحانات

جاء ذلك خلال مناقشة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية واستعراضه للاستعدادات النهائية قبيل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسماعيلية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 11 وحتى 23 يناير.



استقبال وفد مدرسة هيئة قناة السويس

وكان أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، قد استقبل وفدًا من مسئولي مدارس هيئة قناة السويس، للتهنئة بالعام الميلادي الجديد والتأكيد على جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بحضور محمود الكيلانى مدير العلاقات العامة والإعلام، وحمزة شطا مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية.

أبرز أعضاء الوفد

ضم وفد مدارس هيئة قناة السويس كلًّا من: أشرف وائل رئيس قسم رعاية العاملين بمدارس الهيئة، وسيد سعيد مدير مدرسة الهيئة عربي، ونهى حرفوش مدير مدرسة الهيئة لغات.



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