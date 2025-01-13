اتهام زوج بقتل زوجته خنقا بالقنطرة غرب في الإسماعيلية

أقدم زوج علي قتل زوجته خنقا في ظروف غامضة بمنطقة الكيلو 17 بمحافظة الإسماعيلية.

إخطار بمصرع زوجة على يد زوجها

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة بمقتل زوجة علي يد زوجها في ظروف غامضة بمنطقة الكيلو 17 بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان وقوع الحادث، ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف.

نقل جثمان الضحية للمستشفى

وتم نقل جثمان الزوجة الضحية إلي مشرحة المستشفي لإنهاء الاجراء الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات في الواقعة وظروف ملابساتها.



عقوبة القتل العمد

قال المستشار محمد عبدالسلام قاض سابق بالجنايات، إن قانون العقوبات وضع عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل، موضحا أن عقوبتها تختلف في كل حالة وفي حالة توافر عنصر الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدام المتهم.

وأوضح عبدالسلام أن سبق الإصرار هي حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له، وقد عرف الشارع سبق الإصرار بأنه: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأضاف أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.



خبير قانوني يوضح مفهوم سبق الإصرار والترصد في ارتكاب الجرائم



وأشار "عبدالسلام" إلى أن هناك عناصر لسبق الإصرار، حيث يقوم سبق الإصرار على عنصرين، عنصر زمني وعنصر نفسي، ويقصد بالعنصر الزمني الوقت الذي استغرقه الجاني في التروي والتفكير قبل ارتكاب الجريمة، والعنصر النفسي، فليست العبرة فيه للقول بتوافر سبق الإصرار بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، ويعني العنصر النفسي التفكير الهادئ والتروي قبل ارتكاب الجريمة.



وأكد أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار هو الإعدام، فعقوبة مرتكب جريمة القتل العمد مع توافر سبق الإصرار وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، ونص القانون على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.



وأضاف عبدالسلام أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا مثل السم يعاقب بالإعدام، أما من من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

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