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محافظات

ضبط نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

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نتائج الحملات الرقابية والتموينية 

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية: إن الحملات أسفرت عن ضبط مخبزين بلديين لتجميعهما كمية قدرها نصف طن دقيق بلدي مدعم. 

مجال الرقابة على المخابز 

كما أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم وجود سجل، محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومحضر لعدم وجود ميزان.  

مجال الرقابة على المحال التجارية والأسواق 

وأضافت مدير مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، إنه تم تحرير محضر تشغيل عمالة، 21 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 19 محضر لعدم حمل شهادة صحية. 

مجال البدالين التموينيين 

بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم ممارسة النشاط، 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.
 

 

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