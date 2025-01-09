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صحة الشرقية: انطلاق القافلة الطبية بقرية خفرع بصان الحجر

صحة الشرقية: انطلاق
صحة الشرقية: انطلاق القافلة الطبية بقرية خفرع بصان الحجر

قال الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية، إنه انطلقت اليوم الخميس القافلة الطبية المجانية بقرية خمسة خفرع التابعة لـ مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وتستمر فعالياتها على مدار يومي الخميس والجمعة ٩ و١٠ يناير ٢٠٢٥ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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الكشف والعلاج مجاني 

وأوضح محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية أن القافلة ستقدم الكشف والعلاج مجانًا في كافة التخصصات الطبية. 

خدمات تنظيم الأسرة 

 وقال: تتضمن القافلة الطبية المجانية تقديم الخدمات الخاصة بقسم النساء والولادة  بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة وجميع امراض الأطفال ثم الكشف على العيون بقسم الرمد كما يتم تقديم جميع الاحتياجات لمرضى الأسنان.

 

  خدمات الأشعة والتحاليل الطبية 

وتقدم القافلة جميع خدمات الأشعة والتحاليل الطبية  فضلا عن الكشف الطبى أيضا على جميع امراض الباطنة والأنف والأذن والحنجرة وإجراء العمليات إذا لزمت بالمستشفيات المركزية والعامة.

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الكشف على حالات العظام والكسور

 كما يجرى الكشف على العظام والكسور وتحويل المحتاج إلى عملية إلى المستشفى المركزى  بالإضافة إلى إجراء الجراحات بقسم الجراحة ومناظرة حالات الجلدية بقسم الجلدية والتناسلية. 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرية خمسة خفرع صلن الحجر القبلية محافظة الشرقية الخميس والجمعة 9 و10 يناير 2025 الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة

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