الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستطلع أراء المواطنين حول الخدمات المقدمة بالوحدات (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أجرى الدكتور على رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، جـولة عـلى منشـآت الفـرع. 

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أبرز مجريات الجولة 

وشملت جولة مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية تفقد مركز طب أسرة الشيخ زايد، حيث تم تفقد العيادات، والمعامل، الصيدلية والخدمات الطبية.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

التأكد من انتظام سير العمل وجودة الخدمات  

 

وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطبيق معايير مكافحة العدوى.

كما قام مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية بمتابعة جـودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

استطلاع أراء المواطنين حول الخدمات المقدمة 

كما أجرى مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية حوارا مع المترددين على الوحدة وذلك لاستطلاع أرائهم حول الخدمات ومدى رضائهم عنها. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وتأتي جولات المرور اليومية التي يقوم بها فريق المتابعة بهيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل. 

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو


 

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الهيئة العامة للرعاية الصحية الرعاية الصحية بالإسماعيلية منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية وحدة طب الأسرة بالشيخ زايد الاسماعيلية بالاسماعيلية

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