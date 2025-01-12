مديرو الإدارات التعليمية في الإسماعيلية يتابعون انتظام سير الامتحانات (صور)

وجه أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، مديري الإدارات التعليمية في المحافظة بمتابعة سير عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول.

متابعة أعمال الامتحانات بالقنطرة شرق

وتفقد محمد حسانى مدير إدارة القنطرة شرق التعليمية في محافظة الإسماعيلية مدارس عثمان بن عفان الإبتدائية، وعمر بن عبد العزيز الإعدادية والفريق عبدالغني الجمسي الثانوية، بينما تابع سامح عبد العزيز وكيل الإدارة الامتحانات بمدرسة القنطرة شرق الثانوية ومدرسة ٨ أكتوبر الابتدائية، وتم التأكد من وضوح أوراق الأسئلة فى جميع اللجان .

جانب من متابعة أعمال الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة أعمال الامتحانات،فيتو

متابعة أعمال الامتحانات بالتل الكبير

كما قام الدكتور سليمان أحمد سليمان بالإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة، يرافقه علاء عثمان مدير إدارة التل الكبير التعليمية في محافظة الإسماعيلية، ومحمد زكى وكيل الإدارة متابعة انضباط سير أعمال الامتحانات بمدارس التل الكبير الثانوية بنين، والتل الكبير الثانوية الجديدة ، والتل الكبير الثانوية بنات.

جانب من متابعة أعمال الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة أعمال الامتحانات،فيتو

وتم التشديد على ضرورة توفير الهدوء والأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر، وعدم وجود أى مشكلات أو معوقات بالمدارس المذكورة، من ناحية أخرى تابع مدير الإدارة امتحانات صفوف النقل بمدرسة السلام الإعدادية المشتركة.

جانب من متابعة أعمال الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة أعمال الامتحانات،فيتو

متابعة الامتحانات بالقنطرة غرب

ومن جانبه تابع محمود عبد الواحد مدير ادارة القنطرة غرب وتامر الجندى وكيل الإدارة اللجان الامتحانية بمدارس القنطرة غرب الرسمية لغات، وأحمد عرابي الإعدادية بنين، ويسري الشعراوي الثانوية بنات، والسواركة تعليم أساسي، وأبو خليفة الثانوية بنين، والقنطرة غرب الابتدائية، والقنطرة غرب الإعدادية بنات، وجمال عبد الناصر الثانوية بنين، حيث تم التأكيد على الطلاب بضرورة المراجعة والتأنى خلال الإجابة على الأسئلة.

جانب من متابعة أعمال الامتحانات،فيتو

من جانبه اطمأن محمد عبد الرؤف مدير إدارة ابوصوير التعليمية على انتظام سير الامتحانات ووضوح الورقة الامتحانية وأن جميع الأسئلة من المقرر الدراسي بمدرستى ابوصوير الابتدائية المشتركة، والشهيد محمود منصور الثانوية، ووجه مدير الإدارة بتوفير سبل الراحة للطلاب والتهوية الجيدة للفصول أثناء تأدية الامتحانات.

كما تابعت مجدة عبد المعتمد مدير إدارة القصاصين التعليمية مدارس سعد بن أبى وقاص الابتدائية والمؤسسة الابتدائية، والمحسمة الإعدادية المشتركة، وتفقد علاء عفيفي وكيل الإدارة مدرسة القصاصين الثانويه المشتركة.

و لم يتم رصد من عدم وجود أي شكاوى من الأسئلة ومراجعة محاضر فتح المظاريف وسير العمل بالكنترولات، واطمأن على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية.



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