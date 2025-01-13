استمرار أعمال متابعة سير الامتحانات بإدارات الإسماعيلية التعليمية (صور)

تابعت مجدة عبد المعتمد مدير إدارة القصاصين التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية سير أعمال الامتحانات بمدارس الخفيج للتعليم الأساسي، والشيخ غريب الإبتدائية والإعدادية.

التأكد من وضوح طباعة أوراق الأسئلة الامتحانية

وخلال جولة وكيل إدارة القصاصين التعليمية التابعة لمدرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية تم التأكد من وضوح طباعة أوراق الأسئلة الامتحانية لمختلف الصفوف الدراسية ، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الطلاب.



جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جولة لتفقد اللجان الامتحانية بفايد

قام أحمد سعيد كيلاني، مدير إدارة فايد التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، وموريس حلقة وكيل الإدارة بجولة ميدانية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، شملت الجولة المرور على مدارس يوسف السباعي، وأبو رمانة الإعدادية، وأبو رمانة الابتدائية، وكسفريت الابتدائية، وكسفريت الإعدادية، وطلعت حرب الابتدائية.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

وأكد مدير الإدارة خلال الجولة على أهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للامتحانات وتوفير البيئة المناسبة التي تتيح للطلاب التركيز الكامل.

جولة باللجان الامتحانية بإدارة أبوصوير التعليمية

كما تفقد محمد عبد الرؤف وكيل الإدارة مدرستى أبو جمعان الابتدائية، ومحمود منصور الثانوية، وشدد مدير الإدارة على توفير اللجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حرصًا على مصلحتهم، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح انتظام وانضباط سير الامتحانات.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

التأكيد على تهيئة المناخ الملائم للطلاب

ومن جانبه تابع علاء عثمان مدير إدارة التل الكبير التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، يرافقه محمد زكى وكيل الإدارة انتظام سير أعمال الامتحانات بمدارس مجمع مدارس الظاهرية ابتدائي واعدادي وثانوي، والغرابوة الابتدائية، وكفر الشيخ عطية للتعليم الأساسي.

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة الامتحانات،فيتو

وأكد على أهمية تذليل أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي أخطاء أو مشكلات فى صياغة الأسئلة وأنها مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.



متابعة سير الامتحانات بإدارة القنطرة غرب

وأجرى محمود عبد الواحد مدير الإدارة بزيارة مدارس الرياح الابتدائية والإعدادية، والشهيد خيري الابتدائية، وجمال عبد الناصر الابتدائية، وابو فاروق الإعدادية بينما تفقد تامر الجندي وكيل الإدارة مدارس السموح الإعدادية بنين، والسموح تعليم اساسي، والنصر الإعدادية، وشددا على ضرورة التصدي بكل حزم لأى محاولات للغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

متابعة سير الامتحانات بالقنطرة شرق

فيما قام محمد حساني مدير إدارة القنطرة شرق التعليمية بمتابعة مدارس الشهيد محمد عبد الإله صالح الصناعية العسكرية المشتركة والقنطرة شرق الثانوية والشهيد عطيفي الإعدادية، من جانبه تابع سامح عبد العزيز وكيل الادارة مدارس القناة الابتدائية والإمام علي الابتدائية وام المؤمنين الاعداديه بنات.

وشددا على تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتعليمات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وأيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بتكثيف المتابعات اليومية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية بجميع مدارس محافظة الإسماعيلية.

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