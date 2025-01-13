مندور: انتظام الامتحانات في تمريض الإسماعيلية الأهلية (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الامتحانات في الجامعة الأهلية تشهد انتظامًا ملحوظًا وإعدادًا دقيقًا يعكس حرص الجامعة على تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

عدد الطلاب الدارسين بـ تمريض الإسماعيلية الأهلية

وأوضح أن كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الأهلية تستقبل هذا العام عددًا كبيرًا من الطلاب الممتحنين، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 512 طالبًا، والفرقة الثانية 600 طالب، والفرقة الثالثة 150 طالبًا.

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

متابعة سير الامتحانات

من جانبه أجرى الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشؤون الأكاديمية، جولة تفقدية داخل معامل الاختبارات الإلكترونية، حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى بكلية التمريض امتحان مقرر "حقوق الإنسان" اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025. وقد أدى الامتحان 504 طالب وطالبة وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

إشادة بالتزام الطلاب

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن الامتحانات بدأت يوم الأربعاء الموافق 1 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير الجاري، مشيدا بالتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال هذه الفترة.

تحقيق معايير أوراق الامتحان

تُعقد الامتحانات تحت إشراف الدكتورة غادة حداد الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فريدة كامل، منسق برنامج كلية التمريض.

وتجمع الامتحانات بين الأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة الاختيار من متعدد، بما يضمن قياسًا دقيقًا وشاملًا لمستوى الطلاب.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.