الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

مندور: انتظام الامتحانات في تمريض الإسماعيلية الأهلية (صور)

جانب من متابعة سير
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس،  المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الامتحانات في الجامعة الأهلية تشهد انتظامًا ملحوظًا وإعدادًا دقيقًا يعكس حرص الجامعة على تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.  

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عدد الطلاب الدارسين بـ تمريض الإسماعيلية الأهلية 

 

وأوضح أن كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الأهلية تستقبل هذا العام عددًا كبيرًا من الطلاب الممتحنين، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 512 طالبًا، والفرقة الثانية 600 طالب، والفرقة الثالثة 150 طالبًا. 

 

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

متابعة سير الامتحانات 

 من جانبه أجرى الدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشؤون الأكاديمية،  جولة تفقدية داخل معامل الاختبارات الإلكترونية، حيث يؤدي طلاب الفرقة الأولى بكلية التمريض امتحان مقرر "حقوق الإنسان" اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025. وقد أدى الامتحان 504 طالب وطالبة وسط أجواء من الانضباط والتنظيم. 

جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو
جانب من متابعة سير الامتحانات،فيتو

إشادة بالتزام الطلاب 

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن الامتحانات بدأت يوم الأربعاء الموافق 1 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير الجاري، مشيدا بالتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال هذه الفترة.

 

تحقيق معايير أوراق الامتحان 

تُعقد الامتحانات تحت إشراف الدكتورة غادة حداد الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فريدة كامل، منسق برنامج كلية التمريض. 

 

وتجمع الامتحانات بين الأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة الاختيار من متعدد، بما يضمن قياسًا دقيقًا وشاملًا لمستوى الطلاب.

 

 
 

 

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