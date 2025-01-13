الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

نائب مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتابع انتظام العمل بمستشفى أبو خليفة للطوارئ (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أجرى الدكتور محمد جبريل نائب مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، والفريق المرافق من مديرى الإدارات، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل بمستشفى أبو خليفة للطوارىء والجراحات المتخصصة.  

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تفقد أقسام المستشفى 

وشملت جولة نائب مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، تفقد الأقسام المختلفة للمستشفى،حيث قام بتفقد قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والداخلي. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

متابعة العمل مع الكادر الطبي

كما التقى نائب مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية، بعدد من الكادر الطبي والإدارى، واستمع إلى ملاحظاتهم حول التحديات التي يواجهونها واستقبل مقترحاتهم حول تقديم الرعاية الصحية.

 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

مراجعة السياسات الخاصة بجودة تقديم الخدمات 

كما شملت الجولة مراجعة السياســات الخاصة بجودة تقديم الخدمات، وأكد نائب مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بالمعايير الطبية، مشيرا  إلى أهمية التعاون بين جميع أقسام المستشفى لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

الهدف من الزيارات الميدانية المفاجئة للمستشفيات 

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات المرور الدورية التي تهدف إلى تقييم الآداء والإطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وفقا لتوجيهات الدكتور  "احمد السبكى" رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

 

 

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