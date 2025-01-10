بمعدل إنجاز 100%، محافظ الإسماعيلية يشيد بفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة

أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء والموجودة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، تحت إشراف صباح غنيمي.

محافظة الإسماعيلية تتصدر مركزا متميزا

جاء ذلك عقب تصدر محافظة الإسماعيلية مركزا متميزا ضمن المحافظات الأكثر تفاعلًا مع الشكاوى الجماهيرية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2024، بناءً على التقرير المعروض على دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

اجمالى عدد الشكاوي

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن المنظومة قد تلقت 4858 شكوى خلال عام 2024 وتم الرد عليها جميعًا بنسبة إنجاز 100% بمتوسط زمن الرد على الشكوى 4 أيام، لافتًا إلى تنوع طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة المستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الاستمرار في التزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم لافتًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم.

وطالب "أكرم" فريق عمل المنظومة بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة.





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