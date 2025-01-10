إعدام 97 كيلو أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية لصحة الإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه وفق توجيهات وزارة الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية.

حملات الرقابة على المنشآت الغذائية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية حملة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة القنطرة شرق، برئاسة الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.



جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملات الرقابية

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن حملات المراقبة على مستوى المحافظة أسفرت عن إعدام 97 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية وضبط 21 كيلو دواجن مُتبلة فاسدة بأحد المطاعم، وتحرير 35 محضر مخالفات، تنوعت بين 23 محضر عدم وجود شهادة صحية، و12 محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد 4 منشآت لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وضع خطة شاملة لإدارة الرقابة الصحية

وأشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مراقبي الأغذية بمديرية الصحة ومكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية بالمرور الميداني على عدد 14 منشأة غذائية وتشمل مطاعم، سوبر ماركت، عدد من مطابخ المستشفيات والمدن الجامعية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وبيئة العمل داخل المنشأة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وأكدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظه؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

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