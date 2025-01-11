انتظام امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية في الإسماعيلية

شهدت مدارس محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت انتظام لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

انتهاء أعمال التجهيز للامتحانات

وكانت قد أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة استعداداتها لانطلاق امتحانات النقل وذلك بناء على تعليمات أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم.

الالتزام بتعليمات الوزارة

وشدد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على تحقيق الانضباط المنشود وبذل أقصى الجهود لتحقيق امتحانات يسودها النظام والانضباط والالتزام بكافة المراحل التعليمية.

منع استخدام الهاتف المحمول

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا لجميع طلاب صفوف النقل خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.



مواعيد امتحانات الترم الأول

- وبدأت امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام اليوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.



- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

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