الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تكثف المرور على منشآت الرعاية الطبية (صور)

جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو

كثفت إدارة فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور علي رفعت، مدير الفرع، والدكتور محمد جبريل، نائب مدير الفرع، المرور على منشآت الرعاية الصحية للإطمئنان على سير العمل. 

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وجاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، باستمرار المرور الميداني المكثف على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل.

جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو

تفقد الأقسام المختلفة بمنشآت الرعاية الصحية 

وشمل المرور الميداني تفقد الأقسام المختلفة فى منشآت الرعاية الأولية بمراكز طب أسرة فايد، سرابيوم، أبو سلطان، ووحدات طب أسرة  فنارة، كسفريت.
والعيادات الخاصة بطب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، رعاية الطفل، الصيدلية، المعمل، الأشعة، المبادرات الرئاسية.  

جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو

بالاضافة إلى مراجعة تكثيف تواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتطبيق السياسات المعتمدة، وجودة الخدمات التمريضية،  والصيانة، والعشرون الإدارية، ودعم العاملين، والموارد البشرية، الجودة، والسلامة والصحة المهنية واستطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة."

جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو
جانب من الزيارات،فيتو


ويأتي ذلك استمرارا للمرور الميدانى على المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وتفقد "منشآت  الرعاية الأولية« مركز طب أسرة فايد، سرابيوم، ابو سلطان، ووحدات طب أسرة  فنارة، كسفريت »

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