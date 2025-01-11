265.554 طالبا يؤدون الامتحانات بصفوف النقل فى الإسماعيلية

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت على انضباط سير أعمال الامتحانات، حيث أدى 265.554 طالبا وطالبة الامتحانات بصفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي فى يومها الأول بكافة الإدارات.

تشديدات على الالتزام بضوابط الامتحانات

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية إلى أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول مبكرا.

وتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية، في الإسماعيلية ورؤساء اللجان والمراقبين بضرورة الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير عملية الامتحانات بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

الالتزام بمعايير وضع الامتحانات



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أنه تم مراعاة أن تكون ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي، وخالية من التعقيد والغموض، وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وأشار أنه تم التنبيه علي مديري الإدارات بإرسال تقرير يومي عن سير الإمتحانات بكل إدارة تعليمية.



وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024_2025، لصفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والاعدادى والثانوى العام والفنى بمحافظة الإسماعيلية، على مستوى 8 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظًا على سلامة الطلاب، والقائمين على أعمال الامتحانات وفقا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

وفى سياق متصل تابع الدكتور سامى فضل وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام عددا من المدارس اليوم منها مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات، مدرسة الفاروق عمر الابتدائية.



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