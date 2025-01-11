بدء نقل سوق الوكالات القديمة بالقنطرة غرب في الإسماعيلية (صور)

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، في نقل سوق الوكالات القديمة بمركز ومدينة القنطرة غرب لتجار الجملة، إلى سوق الوكالات الجديدة، وإخلاء الوكالات القديمة بوسط المدينة.

نقل سوق المفروشات والملابس

ويتبع تلك الأعمال تنفيذ ونقل سوق المفروشات والملابس بالقنطرة غرب الإسماعيلية وتسليم الموقع لمقاول الأعمال.

جانب من أعمال نقل السوق،فيتو

جانب من أعمال نقل السوق،فيتو



تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، المحاسب محمد عيد رئيس المركز والمدينة وإشراف المهندس إبراهيم مطر نائب رئيس المدينة.



جانب من أعمال نقل السوق،فيتو

جانب من أعمال نقل السوق،فيتو

ويذكر أن سوق الوكالات الجديد بمركز ومدينة القنطرة غرب تم تشيده بقرية السواركة بمركز وبتكلفة إجمالية بلغت 19 مليون جنيه تقريبًا، وتقوم بالاشراف عليه مديرية الإسكان بالاسماعيلية.

لمحة عن مشروع سوق الوكالات

ويضم المشروع سوق الوكالات بالقنطرة غرب الإسماعيلية 22 محلا تجاريا بمساحة 80 متر على مسطح 900، عبارة عن مجمع محال وحمامات وإدارة وكافيتريا ومنطقة مكشوفة ومنطقة بيع.



جانب من أعمال نقل السوق،فيتو

جانب من أعمال نقل السوق،فيتو

جانب من أعمال نقل السوق،فيتو



مشروع سوق الفروشات

كما يشمل المشروع إنشاء سوق لفروشات الملابس والذي يهدف للقضاء على منطقة السوق العشوائي الغير مرخص بقلب المدينة ويضم 400 محل على مساحة 2400 متر مسطح، يتخللها حمامات وممرات مجهزة لخدمة المشروع بتكلفة 38 مليون جنيه.



الهدف من إنشاء الأسواق

ويهدف إنشاء تلك الأسواق تقنين وضع البائعين والقضاء على العشوائيات داخل مدينة القنطرة غرب، وتحقيق السيولة المرورية.







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