الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السلطات السورية تطلق سراح العشرات من المسلحين العراقيين

عناصر عراقية، فيتو
عناصر عراقية، فيتو

 أفادت مصادر عسكرية عراقية بوصول مجموعة من عناصر مسلحة إلى بغداد بعد إطلاق سراحهم من سجون الإدارة الجديدة في سوريا، حيث كانوا يشاركون في القتال ضمن الصراع السوري.

 

الإدارة السورية تطلق سراح العشرات من المسلحين العراقيين

 وقال مصدر إن مجموعة مكوّنة من نحو 30 عنصرا وقائدا من العناصر المسلحة وصلوا إلى بغداد عبر منفذ طريبيل الذي يُغلق عادة، لكنه يستقبل أحيانا العائدين أو العالقين"، مشيرا إلى أن "أغلب هؤلاء من العناصر التي شاركت في القتال بسوريا واعتُقلوا عقب سقوط نظام بشار الأسد".

 

سبب اطلاق سراح هؤلاء العناصر

 وأضاف  أن "إطلاق سراح هؤلاء العناصر جاء نتيجة زيارة رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق ولقائه رئيس الإدارة الجديد "، مرجحا أن "يكون الاتفاق قد تضمن ترتيبات أوسع تشمل تسويات بشأن معتقلين آخرين".

ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، انخرط مئات العراقيين في صفوف الجماعات المسلحة التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد، مدفوعة بالولاءات العقائدية والارتباطات السياسية.

وتنوعت أدوار هؤلاء المقاتلين بين المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية وحماية المناطق الاستراتيجية للنظام؛ ما ساهم في تعزيز قبضة الأسد على مناطق نفوذه خلال فترات حرجة من النزاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة الجديدة في سوريا الإدارة السورية الصراع السوري العراق بشار الأسد رئيس المخابرات العراقى

مواد متعلقة

حكام سوريا الجدد.. هجين عنيف يفخخ طريق التواصل.. الفصائل المسلحة الطلاق الداخلي بينها أكثر من التوافق

إيران تعلن تعيين سفير جديد لها في سوريا

أحمد الشرع يطالب بتغليب حالة التسامح في سوريا لبناء الدولة
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2025

موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين

القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية