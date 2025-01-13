الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

100 جنيه للكيلو، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13-1-2025 في محافظة الفيوم

الدواجن
الدواجن

 تراوحت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الإثنين ما بين 90 و100 جنيه للكيلو من الفراخ البيضاء، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 102 و120 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  110 و 120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130  إلى 140 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيهات، والبط المسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   195  و200 جنيه وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس 140 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 135  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 200 جنيه، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 200 جنيه، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية

 كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواى الفيوم.

مياه الفيوم تعقد اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات توسعات الصرف الصحي

أسعار الدواجن اليوم السبت 11-1- 2025 في محافظة الفيوم

 يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، في القرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم الاثنين اسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ البيضاء اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم البلدية سعار الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ محافظ الفيوم محافظة الفيوم محلات الجزارة

مواد متعلقة

مياه الفيوم تعقد اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات توسعات الصرف الصحي

ضبد سيارة بداخلها 88 قطعة أثرية في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 11-1- 2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-1-2025 في محافظة الفيوم

ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2025

موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين

القبض على 4 أشخاص اعتدوا على فتاة بعد تخديرها بمدينة السادس من أكتوبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

أخبار مصر: مصير المتخلفين عن سداد رسوم الحج، رحيل عمر فرج عن الزمالك، فيديو يوثق جريمة اغتصاب، نص أقوال سوزي الأردنية

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

بينهم طفل، مقتل 7 أشخاص بانزلاقات أرضية في البرازيل

لم تتحدث عن غزة، حقيقة هجوم تايلور سويفت على أمريكا بسبب حرائق لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية