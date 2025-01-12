الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

مياه الفيوم تعقد اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات توسعات الصرف الصحي

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي،  الاجتماع الشهري لمناقشة واستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم  ، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

المشروعات تحت التنفيذ

و أستعرض المهندس صفوت خالد الموقف التنفيذي لمشروعات البرامج الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة والتي تشمل، عقود انشاء محطات رفع وشبكات ( زاوية الكرادسة-كفر محفوظ - العجميين وأبو شنب -  اللاهون والعدوة - أبشواي - سنهور البحرية - قصر رشوان)

كما تم استعراض عقود انشاء محطات المعالجة ( إبشواي-  أبو شنب - كفر محفوظ - اللاهون - العجميين - ومحطة معالجة زاوية الكرادسة )

اهداف برنامج توسعات الصرف الصحي

 ويهدف  برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية من ٤٨ ٪ إلى٨٦٪ من خلال البرنامج مما يؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والصحية والاقتصادية لسكان القرى المحرومة والاكثر احتياجاََ وحماية الموارد المائية والبيئة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.

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و شدد المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضرورة تسريع وتيرة العمل لتعويض أي تأخير في التنفيذ ووضع خطط ومسارات بديلة لتجنب أي تعطيل للبرنامج الزمني والتزام شركات المقاولات بقواعد الامان والسلامة والصحة المهنية لضمان عدم وقوع أي حادث يؤثر على سير العمل وحماية العاملين بالمشروعات والمواطنين على حد سواء

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