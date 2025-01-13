الإثنين 13 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، واصل سعر  الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين 13 يناير 2025، الارتفاعات في بورصة الدواجن، وارتفعت  أسعار الكتاكيت  نحو 3 جنيهات، فيما استقرت  أسعار البط اليوم.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت والبط في الأسواق اليوم

 وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

 

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سعر الكتكوت الأبيض 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 44 إلى 51 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 40 و40.5 جنيه.

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سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 25 إلى 26 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو بين 24 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5 جنيهات إلى 5.75 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 12 جنيها إلى 13 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 17 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 75 جنيهًا.
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سعر الكتكوت الأبيض 

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت أربو من 50 إلى 51 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 50  جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 42 إلى 48 جنيه.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 49 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 49 جنيهًا.
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سعر البط

أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 28 إلى 29 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا.

 

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