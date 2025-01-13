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قلعة نزوى، مزار تاريخي يحكى زمن الحرب والسلام فى سلطنة عمان (صور)

قلعة نزوى، فيتو
قلعة نزوى، فيتو

قلعة نزوى فى سلطنة عمان أو كما تسمى بـ "الشهباء"، تحكى وقائع تاريخية مهمة قبل أن تكون مجرد مزار سياحي يتوافد عليه الزوار بالسلطنة.

قصة قلعة نزوى في سلطنة عمان 

وتقع قلعة نزوى  في ولاية نزوى في محافظة الداخلية وتعتبر ضمن أقدم القلاع في سلطنة عمان، حيث تنفرد بشكلها الدائري الضخم المطمور بالتراب، وذكرت بعض المصادر أنه بيضوي ومبني بالحجارة والصاروج العماني، ويبلغ ارتفاعها 24 مترا وطول قطرها الخارجي 43 مترا والداخلي 36 مترا.

قلعة نزوى ، فيتو
قلعة نزوى ، فيتو

وهي بمثابة منصة منبسطة السطح أقيمت على قاعدة مردومة بالحجارة علوها 15م، ويتم الصعود إلى أعلى القلعة عن طريق سلم ضيق على شكل حرف ( ح )، ومنصة القلعة الدائرية مزودة بفتحات للمدافع تضمن إطلاق النار وانتشارها 360 د كاملة، بها سبعة آبار وفتحات متعددة لمرابطة المقاتلين المدافعين عن القلعة والمدينة خلال العصور القديمة، ويوجد بالقرب من مبنى القلعة والحصن سوق نزوى التقليدي الذي اشتهر بصناعاته الحرفية المزدهرة.

قلعة نزوى مجهزة بسجن وكوة لرمي الأعداء 

وتضم قلعة نزوي 480 كو ة "مرمى " لرمي الأعداء في حالة أي هجوم عليها، وتضم 240 سرجا للزينة، و120 عقدا لوقوف الحراس و24 فتحة للمدافع الكبيرة.

وبداخلها مواقع مختلفة للسجون حيث كانت مقرا للحكم وتنفيذ العقوبات ضد مرتكبي المخالفات والجرائم بأنواعها المتدرجة، في منتصف القرن السابع عشر الميلادي، بناها الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي من ( 1649م ـ 1679م ) والذي اشتهر بأنه الإمام الذي طرد البرتغاليين من عمان، وترتبط القلعة بحصن ذي ممرات متاهية معقدة وقد استغرق بناء القلعة 12 عام حيث بدأ الشروع في بناء القلعة عام 1656 م انتهى في 1668م.

قلعة نزوى ، فيتو
قلعة نزوى ، فيتو

تعددت استخدامات المبنى بين مقر لإدارة الحكم المحلي حيث كان مقرا للإمام وأسرته، وبين موقع تحصيني للاحتماء به وقت الحروب.

وتتميز قلعة نزوى أنها ملاصقة لحصن العقر "الحصن القديم" الذي قام ببنائه الإمام الصلت بن مالك الخروصي في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، ونظرا لاندثار الحصن أمر الإمام اليعربي ناصر بن مرشد، بإنشائه على أنقاض الحصن القديم وذلك سنة 1034هـ 1625م.

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قلعة نزوى الشهباء سلطنة عمان أبار عمان الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي حصن العقر

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