الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

إنذار على يد محضر من نادي الشمس للزمالك

يوسف ناجى لاعب كرة
يوسف ناجى لاعب كرة اليد

أرسل نادي الشمس إنذارا على يد محضر لنادي الزمالك، بسبب عدم وفاء الأخير بالتزامه القانوني بسداد القيمة المضافة عن صفقتى يوسف ناجى لاعب كرة اليد، وتقي الله مدحت لاعبة الكرة الطائرة بالنادي الشمس والمنتقلين للقلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع يوسف ناجى لاعب كرة اليد بنادي الشمس مقابل 4 ملايين جنيه غير شاملة القيمة المضافة، وتقى الله مدحت لاعبة نادي الشمس للكرة الطائرة مقابل 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه غير شاملة القيمة المضافة على أن يقوم الزمالك بسداده قيمتها عن الصفقتينـ والتى تقترب من 900 ألف جنيه وهو ما لم يحدث.

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وإزاء عدم التزام مجلس الزمالك بالبند الثانى فى كلا العقدين، والذى يؤكد صراحة أن مبلغ التعاقد غير شامل القيمة المضافة قام مسئولو الشمس بإنذار مجلس الزمالك بضرورة سداد القيمة المضافة خلال 10 أيام من موعد تسلم الإنذار، وإلا سيتم المطالبة بتطبيق البندين الخامس والثامن من بنود التعاقد التى تضمن حقوق نادي الشمس وفقا لنصوص القانون.

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