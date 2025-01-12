الأحد 12 يناير 2025
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منوعات

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

زجاجة مولوتوف، فيتو
زجاجة مولوتوف، فيتو

أقدم تلميذ تونسي في المرحلة الإعدادية فى مدرسة الزهور بولاية القصرين، السبت الماضى، على الاعتداء على مدرسته بزجاجة حارقة "مولوتوف".

طالب يهاجم مدرسته بقنبلة مولوتوف

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية نقلا عن مصدر مسؤول، أن قاصرا فى المرحلة الاعدادية عمد إلى الاستعانة بشخص آخر من خارج المدرسة للاعتداء على مبنى المدرسة باستعمال زجاجة "مولوتوف" لعدم تمكينه من بطاقة دخول.

وتدخلت الوحدات الأمنية للسيطرة على الوضع وألقت القبض على القاصرين.

وأفاد المسؤول التونسي،  أن الأمور عادت إلى طبيعتها داخل المؤسسة التربوية.

القبض على محتال تركي يبيع ماء زمزم من الصنبور

وفى سياق القضايا المثيرة أيضا، لجأ محتال تركي، لحيلة سريعة لكسب المال الحرام، عبر تعبئة زجاجات من مياه الصنبور للمواطنين على أنها من بئر زمزم في الأراضي المقدسة، بالمملكة العربية السعودية.

وقامت الشرطة التركية بإلقاء القبض على محتال يبيع مياه الصنبور على أنها مياه زمزم في مدينة أضنة.

وانتشرت منصات التواصل في تركيا خلال الساعات الماضية صورة صاحب مصنع ألقي القبض عليه. وعبر العديد من رواد منصات التواصل عن فرحتهم بعد كشف تحايل الرجل الذي جنى الأرباح من وراء خدعته هذه، ليتبين أنه كان يبيع الناس زجاجات معبأة بمياه الصنبور على أنها مياه زمزم يستوردها من مكة المكرمة.

صاحب مصنع تركي يبيع ماء الصنبور للمواطنين 

وتبين الأمر حين ألقت الشرطة في مدينة أضنة التركية القبض على صاحب مصنع المياه الذي احتال على الناس وجنى ما يقارب 600,000 ليرة يوميا من وراء بيع المياه "المغشوشة"، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

 

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زمزم مياه الصنبور مولوتوف المرحلة الاعدادية تلميذ تونسي

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