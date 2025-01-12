عبدالسلام عميدًا لكلية الآداب وعبدالعظيم عميدًا لكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، صدور القرار الجمهوري رقم ٦١٨ لسنة ٢٠٢٤ بتعين الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس عميدًا لكلية الآداب.

كما صدر قرار رئيس الجمهورية م رقم ٦١٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعيين الاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم محمد عميدًا لكلية التربية الرياضية.

وتقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بالتهنئة للدكتور محمد عبد السلام عميد كلية الآداب والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية متمنيا لهم مزيد من التوفيق لخدمة العملية التعليمية للارتقاء بجامعة الوادى الجديد.

"الأحداث الجارية وأثرها على مصر"

وعلي جانب آخر، وبرعاية وحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد عقدت الندوة التثقيفية تحت عنوان " الأحداث الجارية وأثرها على مصر" بقاعة كلية الطب بهدف رفع الوعي لدى الطلاب وتعزيز الانتماء والوطنية، وتعريف الطلاب بالأحداث الجارية محليا واقليميا ودوليا والتى حاضر فيها الكاتب الصحفى الدكتور رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ومستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسى وبحضور المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ووصفى عبد الموجود مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة وعدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسادة أمناء الجامعة المساعدين ومستشارى رئيس الجامعة والصحفيين والإعلاميين وطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب.

هذا وقد استهل رئيس الجامعة الندوة التثقيفية بكلمة رحب فيها بضيف الجامعة الدكتور رفعت فياض مؤكدا على بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب في مواجهة الأفكار المغلوطة والتى تأتى فى إطار توعية الطلاب على كافة المستويات، وبخاصة على المستوى الثقافي والفكري تجاه القضايا المعاصرة والراهنة والأحداث الجارية من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والانتماء الوطني لدى الطلاب والحفاظ على الهُوية الوطنية والثوابت والأخلاقيات وتضمنت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلي بعنوان (مسيرة بناء جامعة الوادى الجديد)، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يوضح خطوات إنشاء جامعة الوادى الجديد الأهلية.

وفى كلمة الدكتور رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار أعرب عن سعادته بوجوده بجامعة الوادي الجديد هذا الصرح العلمى العظيم فى أكبر محافظات مصر جامعة الوادى الجديد والذى شهدت طفرة غير مسبوقة فى المقومات والانشاءات من خلال جولته الميدانية فى مرافق الجامعة وكلياتها المختلفة.

وقال فياض فى الندوة التثقيفية أن التعليم العالى فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة على صعيد إنشاء الجامعات الحكومية والاهلية والتكنولوجية والخاصة فى مختلف محافظات مصر مستعرضا التهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى التهديدات التى تحيط بالحدود المصرية وحكمة القيادة المصرية فى التصدى لكل التهديدات، مستعرضا جهود الدولة المصرية فى النهوض بالتعليم سواء ما قبل الجامعى او التعليم الجامعى ومنظومة التعليم، حيث قام الصحفى والكاتب رفعت فياض بالرد على أسئلة طلاب قسم الإعلام والسادة الحضور.

وفى ختام الندوة أهدى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد درع الجامعة للكاتب والصحفى الدكتور رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم تقديرًا لجهوده فى خدمة منظومة التعليم العالى فى مصر.

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