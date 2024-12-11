"بناء القدرات وصناعة الشخصية لدى ذوى الهمم" ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة بالتنسيق والتعاون مع جامعة الوادى الجديد (كلية الآداب - مركز خدمات ذوى الاعاقة)، وذلك وفى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، وتحت عنوان "بناء القدرات وصناعة الشخصية لدى ذوى الهمم " وضمن محور ذوى الاحتياجات الخاصة لقطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور حمد يحى رئيس القطاع وتحت رعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بمقر مركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة بقيادة ناصف انيسى رئيس مجلس الادارة.

شارك في اللقاء العاملين بمركز الدكتور حسن حلمى والمختصين بشئون الاعاقة من قطاع التعليم من قيادات التربية الخاصة والموجهين ومديرى ووكلاء مدارس التربية الخاصة والمعلمين والاخصائيين وأعضاء مركز خدمات ذوى الاعاقة من العاملين والشباب المتطوعين واعضاء الجمعيات الاهلية العاملة في مجال الاعاقة.

صرح بذلك جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل موضحًا أهداف الندوة ومؤكدا على الدور المحورى للهيئة العامة للاستعلامات متمثلة في مراكز النيل في تسليط الضوء على القضايا والمستجدات لا سيما المتعلقة باصحاب الهمم وتحفيز الجهود المجتمعية لدعم ورعاية هذه الفئة.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة أسماء عيد استاذ بكلية التربية ومدير مركز خدمات ذوى الاعاقة بجامعة الوادى الجديد موضحة خطط واهداف المركز والخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة في مجالات عديدة من خلال المبادرات المختلفة.

وفى ذات السياق تحدث الدكتور نبيل وليم أستاذ بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، قسم علم النفس موضحا اليات بناء الشخصية وتنمية القدرات لدى ذوى الهمم من خلال التعامل النفسى السليم.

تناول اللقاء العديد من النقاط اهمها:

*مركز خدمة ذوى الاعاقة وتمكين ذوى الهمم خاصة في مجال التعليم الجامعى

*الجهود المجتمعية لرعاية ودعم اصحاب الهمم

*اليات تعزيز الثقة بالنفس وتكوين الشخصية لدى ذوى الاعاقة

*ابعاد بناء القدرات وتنمية المهارات

*التعليم والتدريب على المهارات الاجتماعية لبناء الشخصية

*اهمية خلق بيئة مجتمعية داعمة لذوى الاعاقة

*كيفية استثمار طاقات ذوى الهمم وتحويلهم الى عناصر منتجة

*التحديات التى تواجه ذوى الاعاقة وكيفية التغلب عليها

دارت العديد من المناقشات والتى انبثق عنها مجموعة من التوصيات اهمها:

*ضرورة تنظيم زيارات لأولياء الامور والطلاب من ذوى الهمم الى مركز خدمة الاعاقة للتعرف على الخدمات التى يقدمها وابراز العناصر الناجحة من الطلاب واساتذة الجامعة من اصحاب الاعاقة كحافز وقدوة للطلاب

* العمل على توفير الكوادر البشرية المدربة فى مجال الاعاقة فى كافة القطاعات.

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