البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تم استكمال فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة الوادى الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وفرع جهاز شئون البيئة بالوادى الجديد، لافتة إلى أن المسابقة تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز الوعي البيئي وبناء جيل جديد واعي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وشارك فى المسابقة ٥٠٠ طالب وطالبة، وتضمنت فعاليات المسابقة تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة من ندوات تثقيفية لتعريف الطلاب بأهمية التنمية المستدامة وسبل تحقيقها، ومسابقات علمية وإبداعية شملت إعداد فيديوهات توعوية وأبحاث علمية حول موضوعات مثل التغيرات المناخية، البصمة الكربونية، وفرص العمل الخضراء، وفعاليات رياضية، وتم توزيع ٢٠ دراجة هوائية على الفائزين، حيث تم اختيار هذه الدراجات بعناية لتعكس الاهتمام بالبيئة، وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظرًا لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام.

استكمال فعاليات المرحلة الختامية من المسابقة

وفي سياق متصل، تم استكمال فعاليات المرحلة الختامية من المسابقة بكليات الوجه البحري التابعة لجامعة الأزهر، وذلك عقب إطلاق الفعاليات بفرع الجامعة بالوجه القبلي بأسيوط، برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، وتم تنفيذ الفعاليات بكلية الدراسات الإسلامية بمدينة دسوق، وكلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ، وكلية الشريعة والقانون بطنطا، حيث شهدت المسابقة مشاركة فعالة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين أبدوا حماسًا كبيرًا لإنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.

جدير بالذكر أن مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا " استهدفت ٢٠ جامعة مصرية على مستوى محافظات الجمهورية، وتوزيع (۱۰۰۰) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة، وكانت الانطلاقة من جامعة أسيوط، وامتدت إلى جامعات جنوب الصعيد، ثم جامعة السويس بمشاركة جامعات القناة. كما شملت جامعة الإسكندرية ومجموعة من جامعات الدلتا والقاهرة الكبرى، وفق جدول زمني محدد، واستهدفت المسابقة تنفيذ عدة أنشطة رياضية تشمل تنفيذ ماراثون جري، وماراثون بالدراجات وايضا تنفيذ أنشطة توعوية حول التنمية المستدامة، وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ، والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.

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