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محافظات

الكشف على 801 مواطن في قافلة جامعة الوادي الجديد بالفرافرة

قافلة طبية مجانية،
قافلة طبية مجانية، ڤيتو

نظمت جامعة الوادى الجديد قافلة طبية بمركز الفرافرة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها جامعة الوادى الجديد في القرى على مستوى المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وإشراف  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود ذخيرة عميد كلية الطب والدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وأكد الدكتور محمود ذخيرة عميد كلية الطب، أن القافلة تأتي فى إطار دور جامعة الوادى الجديد فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى الوادى الجديد فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شارك فيها استاذة من كلية الطب بجامعة الوادي الجديد حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت النساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والعظام والجراحة العامة والرمد والباطنة والقلب والجلدية وجراحة القلب والتجميل.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على استمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الوادى الجديد بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأشار رئيس جامعة الوادي الجديد، إلي أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 801 حالة من أبناء مركز الفرافرة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على القافلة.

وقدم الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة الشكر لرئيس الجامعة وأعضاء القافلة على ما قدموه من أعمال للكشف على المواطنين بمركز الفرافرة متمنين لهم مزيد من التوفيق لخدمة مجتمع الوادى الجديد.

هذا وقد  أعرب أبناء مركز  الفرافرة عن شكرهم وتقديرهم للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وأعضاء القافلة الطبية التي قدمت خدماتها الطبية المجانية لأبناء الفرافرة مطالبين الجامعة بتنظيم قوافل طبية شهرية لمركز الفرافرة لرفع المعاناة عن كاهل  المواطنين.

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