جامعة الوادي الجديد تعقد اجتماع مجلسها الشهري وتحتفي بإنجازاتها

عقدت جامعة الوادي الجديد، اجتماع مجلسها الشهري بجلسته رقم 75، برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس مرحبًا بأعضاء المجلس، وخص بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين للمجلس، من الدكتور أحمد سيد أحمد حرباوي، مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء الجامعي، والدكتور محمود سيد محمد علي ذخيرة، عميد كلية الطب؛ الدكتور أحمد ثابت عبد المنعم، عميد كلية العلوم، والدكتور هاني السيد عبد العزيز مدكور، عميد كلية الهندسة.

ووجه المجلس شكرًا للدكتور محروس أحمد، والدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية، على جهودهما البارزة في دعم الجامعة خلال تواجدهم كأعضاء بمجلس الجامعة، كما تم تكريم الفرق الرياضية للجامعة التي أحرزت مراكز متقدمة في أولمبياد المحافظات الحدودية على قطاع مدينة الخارجة، حيث حصلت الجامعة على المركز الأول في العديد من الألعاب الرياضية مثل كرة السلة، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، الشطرنج، والسباحة. وأشاد رئيس الجامعة بأداء الطلاب.

كما قدم مجلس جامعة الوادي الجديد، الشكر لـ أنور محمود عباس مدير إدارة رعاية الشباب، والدكتورة مريم عيسى محمد إسماعيل، مديرة النشاط الرياضي، بالإضافة إلى المدرب الدكتور بكر مرسي لدورهم الفاعل في تحقيق هذه النجاحات.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس موضوعات متعددة أبرزها:

1. التأكيد على ضوابط العملية الامتحانية وحث العمداء على الالتزام بها، مع التشديد على التعامل برفق مع الطلاب وتواجد العمداء أثناء الامتحانات.

2. مناقشة الخطط البحثية لكل كلية لضمان الحيادية في اختيار موضوعات الباحثين.

3. الإشادة بارتفاع تصنيف الجامعة المحلي إلى المركز السابع على مستوى الجمهورية، وتقديم شكر خاص لفريق التصنيف بقيادة الاستاذ الدكتور أحمد فاروق والأستاذ الدكتور أحمد عزيز.

4. مراجعة ضوابط الرحلات العلمية، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة.

قرارات المجلس

تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، والانتقال إلى جدول الأعمال الذي شمل موضوعات عديدة، منها:

• استعراض القرار الوزاري الجديد بشأن تنظيم آلية اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد حيث أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 2468 لسنة 2024، الذي يتضمن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، مع وضع تنظيمات جديدة لعملها وضوابط دقيقة لإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة بين المرشحين.

• اعتماد نتيجة الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2023.

• مناقشة إنشاء مجلة علمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة.

كما تمت الموافقة على منح درجات الدكتوراه والماجستير لعدد من الباحثين في مختلف التخصصات.

وشملت قرارات مجلس جامعة الوادي الجديد ، منح درجة الدكتوراه في التربية، الطب البيطري، الزراعة، والآداب لعدد من الباحثين الذين قدموا دراسات نوعية تخدم مجالاتهم. كما تم منح درجات الماجستير في التربية، العلوم، التربية الرياضية، والآداب لعدد آخر من الباحثين، مع إشادة خاصة بتقديراتهم العلمية المتميزة.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتعزيز دورها في تنمية المجتمع المحلي من خلال إعداد كوادر علمية متخصصة قادرة على المساهمة في التنمية المستدامة.

اختتم مجلس جامعة الوادي الجديد، بالثناء على الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتحقيق التميز، متمنيًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس دوام النجاح والتقدم.

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