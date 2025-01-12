الأحد 12 يناير 2025
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نائب رئيس الجامعة يتابع انتظام سير امتحانات كلية التمريض

جامعة الزقازيق:عفيفى
جامعة الزقازيق:عفيفى فى جولةتفقديةلامتحانات كليةالتمريض

 تفقد الدكتورهلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/١٢م سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م بكلية التمريض، وذلك للوقوف على مستوى التنظيم الأكاديمي والإداري داخل اللجان الامتحانية، علاوة على متابعة أعمال التطوير بالكلية.

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 رافق عفيفى خلال الجولة الدكتورة نادية محمد طه عميد الكلية، والدكتورة ماجدة عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان ترك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فتحية عطية رئيس الكنترول، والدكتورة هويدا كميل مدير وحدة الجودة، ورؤساء الأقسام، ولبنى أحمد عبدالمجيد مدير عام الكلية.

وذلك فى  في إطار حرص الجامعة المستمر على تحسين جودة العملية التعليمية وضمان بيئة امتحانية مميزة للطلاب، وتحت رعاية الدكتور.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق،


وخلال الجولة، تفقد نائب رئيس الجامعة التطويرات التى تشهدها الكلية من أعمال صيانة الدور الخامس، والتى تأتى حفاظًا على سلامة الطلاب وراحتهم، فيما أكد رئيس الجامعة ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلاب بمختلف الكليات، مشددًا على أهمية التعاون بين الكوادر الأكاديمية والإدارية بهدف نجاح العملية الامتحانية.

الفرقة الثالثة بالفترة المسائية 

وتفقد الدكتور هلال عفيفى قاعات الامتحانات للاطمئنان على سير العملية الامتحانية لطلاب وطالبات الفرقة الثالثة الفترة المسائية ، والتقى عدد من الطلاب داخل القاعات، حيث استمع إلى آرائهم حول طبيعة الأسئلة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة هادئة ومريحة تمكنهم من أداء الامتحانات بالشكل الأمثل دون  معوقات.

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وقال إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلية التمريض سوف تنتهى يوم الأربعاء الموافق ٢٢ يناير الجاري، على أن تكون عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/٨م

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الدكتور هلال عفيفى اليوم الاحد الموافق 12 يناير كلية التمريض مستوى التنظيم الاكاديمى داخل اللجان الامتحانية الدكتور ة نادية محمد طه عميد الكلية

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