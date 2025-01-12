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السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

السجن لأردنية طعنت
السجن لأردنية طعنت جارها، فيتو

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بالحبس مدة 8 سنوات بالأشغال الشاقة لسيدة، تمت إدانتها بتهمة الشروع بالقتل القصد.

أردنية تطعن جارها بالمقص

وفي التفاصيل، كانت قد تدخلت سيدة في مشاجرة؛ دفاعا عن شقيقها بعد أن تشاجر مع جاره، وبعد انتهاء المشاجرة  عاد شقيقها واشتبك مع جاره مرة أخرى، عندها تدخلت السيدة وشقيقها الآخر لمصلحة شقيقهما.

وكانت السيدة أخذت مقصا من منزلها وهاجمت فيه جار شقيقها، ووجهت له 4 طعنات في منطقة الظهر، فيما هاجم شقيقها المجني عليه بأداة حادة ومن ثم ضربه بـ"طوبة" على رأسه، إذ وجه له تهمة "الإيذاء".

وأظهرت التحقيقات والتقارير الطبية في القضية وفقا لوسائل محلية، أن جميع الإصابات التي تلقاها المجني عليه بالمشاجرة لم تشكل خطورة على حياته، باستثناء طعنات المقص التي وجهتها إليه السيدة.

وكانت نيابة محكمة الجنايات الكبرى وجهت تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك للسيدة وشقيقيها، وقضت بحبسهم جميعا مع الأشغال الشاقة 12 عاما.

تخفيض العقوبة إلى 8 سنوات لهذا السبب

ونتيجة لإسقاط الحق الشخصي، جرى تخفيض العقوبة إلى 8 سنوات، ولكن محكمة التمييز قررت نقض القرار واعتبار أن جريمة الشروع بالقتل ثابتة بحق السيدة، كون طعناتها شكلت خطورة على حياة المجني عليه، بينما الضربات التي تلقاها المجني عليه من شقيقيها لم تشكل سوى الإيذاء.

وباتباع محكمة الجنايات الكبرى النقض في الأردن، تم تعديل تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك إلى إدانة السيدة وحدها بالشروع بالقتل القصد، وإدانة شقيقيها بـ"الإيذاء".

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