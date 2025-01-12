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التضامن توقع بروتوكول تعاون لتنمية ودعم وتعزيز استقرار الأسرة

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية وشركة ويل سبرنج لتنمية الأسرة والشباب، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الأطراف الموقعة لتنمية ودعم الأسرة والمجتمع وتعزيز استقرار الأسر وتوفير الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ندى ألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية، وخالد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ويل سبرنج لتنمية الأسرة والشباب.

 تعزيز استقرار وتماسك الأسرة وحمايتها من التفكك

ويهدف بروتوكول التعاون إلى العمل المشترك على أربعة محاور لتنمية الأسرة، حيث تعزيز استقرار وتماسك الأسرة وحمايتها من التفكك وتوفير الرعاية والحماية للأطفال فى ظروف غير عادية لضمان تنشئتهم السليمة ودعم الأسر من خلال أنشطة متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة.

كما سيعمل على محور تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرفع كفاءة العاملين بدور الرعاية الاجتماعية لأبناء مصر والمسنين، وتحفيز مقدمي الرعاية وتنمية قدراتهم على تنفيذ البرامج المهنية وتطبيق مبادئ الحوكمة وتحفيز المشاركة المجتمعية وإدارة الموارد بشكل فعال وتصميم وتنفيذ برامج اجتماعية وتثقيفية ومهنية لتعزيز التسويق المجتمعي والمشاركة. 

كما يهدف البروتوكول للتعاون من خلال برنامج مودة فى إطار تأهيل المقبلين على الزواج نفسيا واجتماعيا ودعم مكاتب فض المنازعات الأسرية ومراجعة التشريعات لدعم وحماية حقوق الأسرة، كذلك الاستفادة من المتطوعين التابعين لشركة ويل سبرنج فى مختلف المحافظات وفق احتياجات وزارة التضامن الاجتماعي.

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التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المقبلين على الزواج تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤسسات الرعاية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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