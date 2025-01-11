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أخبار مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماعًا مع رئيستي القومي للمرأة ومجلس الأشخاص ذوي الإعاقة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا ضم الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع مناقشة تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك عددًا من الموضوعات التي فيها نوع من التشارك بين تلك الجهات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا وتعاونا بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عدد من القضايا مما كان له أثر كبير في تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة عدد من التحديات المشتركة، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو التشبيك والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خدمة أفضل للمواطن المصري.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في خدمة القضايا الاجتماعية والملفات المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لتحقيق أثر إيجابي على الصعيدين المحلي والدولي في ملفات تنمية الأسرة وقضايا الطفولة والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

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