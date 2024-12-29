وكيل تعليم الإسماعيلية يناقش استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات الداخلية بديوان المديرية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى، وذلك لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط ومتكامل وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من الدكتور سامى فضل وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومديرى إدارات المتابعة وشئون الطلاب والتعليم الخاص والشئون المالية والإدارية والعلاقات العامة والإعلام، والإحصاء، والأمن، والشئون القانونية والتطوير التكنولوجي.

جانب من الاجتماع، فيتو

تشديدات على مراعاة الجوانب الفنية

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية على مراعاة جميع الجوانب الفنية والإدارية والأمنية، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفعّال لجميع القرارات الوزارية لضمان انضباط ونجاح سير الامتحانات.

جانب من الاجتماع، فيتو

تشديدات على ضرورة الانضباط داخل اللجان

وأكد على ضرورة انضباط اللجان الامتحانية على أعلى مستوى في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار وكيل تعليم الإسماعيلية إلى ضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

جانب من الاجتماع، فيتو

سرية طباعة الامتحانات

كما أشار وكيل تعليم الإسماعيلية إلى سرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش.

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