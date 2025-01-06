تعليم الإسماعيلية تفتتح معرض الاقتصاد المنزلى

افتتح أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية معرض الاقتصاد المنزلى لمنتجات الفصل الدراسي الأول، ونتائج العام الجديد بمشاركة جميع الإدارات التعليمية.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وشهد مراسم افتتاح المعرض حضور الدكتور سامى فضل وكيل المديرية ومحمود الكيلاني مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية وأحمد سيف مدير أمن المديرية وأسامة سيد أحمد مدير ادارة شمال وتوفيق صلاح وكيل الإدارة ولفيف من قيادات المديرية.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

إشادة بالمعرض ومستوى المعروضات

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن المعرض والذي يعبر عن تميز تعليم الإسماعيلية، وأشاد بالمستوى المتميز للمعروضات من إبداعات طلاب مدارس الإدارات المختلفة باستخدام خامات البيئة وأشغال الكروشيه والتطريز وتدوير مستهلكات البيئة واصناف غذائية منوعة مما يشجع الطلبة على عمل مشروعات صغيرة وتأهيلهم كأفراد منتجين.

جانب من فعاليات المعرض،فيتو

المشرفون على تنفيذ المعرض

أشرف على تنفيذ المعرض منى حسن موجه عام الاقتصاد المنزلى في الإسماعيلية وسومة احمد موجه اول مديرية وانتصار عبد الحميد موجه اول ادارة شمال ونخبة متميزة من موجهات الاقتصاد المنزلى من الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية.



جانب من فعاليات المعرض،فيتو

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