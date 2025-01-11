أخبار الرياضة اليوم: الاتفاق السعودي يهدد استمرار زيزو مع الزمالك.. الأهلي يحقق فوزا غاليا على إستاد أبيدجان.. وخطوة واحدة تفصل مرموش عن الانضمام إلى مانشستر سيتي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

دوري أبطال إفريقيا، حقق النادي الأهلي فوزا غاليا على حساب إستاد أبيدجان 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

فجرت تقارير سعودية مفاجأة من العيار الثقيل، باقتراب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال لصفوف الاتفاق في الميركاتو الشتوي الجاري.

واصل النجم المصري، عمر مرموش، تألقه اللافت هذا الموسم رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت، بتسجيل هدف الفوز (1-0) على مضيفه سانت باولي، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الألماني، مساء اليوم السبت.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فاز فريق الهلال السعودي على العروبة بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب العروبة، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري السعودي للمحترفين.

توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كشفت تقارير سويدية بأن نادي ديجيرفورس يرغب بضم الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك خلال ميركاتو يناير الجاري.

خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من ساجرادا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا، علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على الفوز أمام إستاد أبيدجان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي"، في ساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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