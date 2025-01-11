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رياضة

الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي بعد الفوز على العروبة بخماسية (فيديو)

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

فاز فريق الهلال السعودي على  العروبة بنتيجة 5-0 ، في المباراة التي  أقيمت على ملعب العروبة، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز روبن نبفيس الهدف الأول للهلال في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وأحرز الهدف الثاني علي البليهي في الدقيقة 48.

وأضاف رينان لودي في الدقيقة 68.

بينما أحرز الهدف الرابع  والخامس للهلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة 75 و78

 

تشكيل الهلال أمام العروبة 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: جواو كانسيلو، البليهي، كوليبالي، لودي.

الوسط: ناصر الدوسري، سافيتش، نيفيز.

الهجوم: مالكوم، ليوناردو، محمد القحطاني

وودع الهلال بطولة كأس الملك أمام الاتحاد بنتيجة 3-1، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

واستعاد الهلال المركز الاول في ترتيب الدوري   الدوري السعودي برصيد 39 نقطة بدلا من اتحاد جدة بفارق نقطة ويحتل العروبة المركز الـ14 بـ13 نقطة.

 المباراة تأتي  بعد أيام من خسارة الهلال أمام الاتحاد بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.


والتقى الفريقان 4 مرات، فاز الهلال في 3 مباريات والعروبة بمباراة واحدة.

كان نادى الهلال قد اعلن غياب مهاجمه الصربى ألكسندر ميتروفيتش لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الاتحاد، ويتصدر ميتروفيتشش جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدفًا قبل فترة التوقف الشتوية.
 

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