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رياضة

عمر مرموش يحقق رقما غير مسبوق مع فرانكفورت في الدوري الألماني

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

واصل النجم المصري، عمر مرموش، تألقه اللافت هذا الموسم رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت، بتسجيل هدف الفوز (1-0) على مضيفه سانت باولي، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من الدوري الألماني، مساء اليوم السبت.

وجاء هدف الدولي المصري عمر مرموش في الدقيقة 33، أمام الفريق الذي سبق أن دافع عن ألوانه، معارا من فولفسبورج، وهو ما جعله يرفض الاحتفال بالهدف.

رقم تاريخي يسجله عمر مرموش 

وأحرز مرموش هدفه رقم 14 في البوندسليجا، هذا الموسم، ليصبح أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت، يتمكن من تسجيل هذا العدد من الأهداف، في أول 16 مباراة من أحد مواسم البوندسليجا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

واستغل مرموش كرة عرضية، أخطأ دفاع سانت باولي في إبعادها، ليوجه تسديدة سكنت الشباك، رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري الألماني، هذا الموسم، ليتصدر هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين، نجم بايرن ميونخ.

يذكر أن الصحفي الإيطالي المتخصص في الميركاتو، فابريزيو رومانو، أشار اليوم إلى اقتراب مانشستر سيتي من التوصل لاتفاق لضم مرموش، هذا الشتاء.

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