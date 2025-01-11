السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عرض سويدي لاستعارة مهاجم الزمالك خلال يناير الجاري

عمر فرج لاعب الزمالك،
عمر فرج لاعب الزمالك، فيتو

كشفت تقارير سويدية بأن نادي ديجيرفورس يرغب بضم الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك خلال ميركاتو يناير الجاري.

ووفقا لـ موقع سبورت بلانديت السويدي  فإن نادي ديجيرفورس يرغب في استعارة عمر فرج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي بسبب صعوبة التعاقد معه بشكل نهائي حاليا لارتفاع سعره.

يذكر أن اللاعب الفلسطيني كان قد لعب ضمن صفوف ديجيرفورس لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.

وكان عمر فرج انضم للزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد لمدة 4 سنوات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك عمر فرج الفلسطيني عمر فرج اخبار الزمالك

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يضرب سالفورد 8-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك وزيزو من عرض الاتفاق السعودي

بيراميدز يصعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

لتقليده زيزو، احتفال إمام عاشور بهاتريك استاد أبيدجان يثير المقارنات على السوشيال ميديا

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

الاتفاق السعودي يقدم عرضا رسميا إلى الزمالك لضم زيزو

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان
ads

الأكثر قراءة

بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

سرقة توك توك وراء العثور على جثة ملقاة داخل جوال بترعة السنطة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

مانشستر سيتي يضرب سالفورد 8-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي

الجيش الملكي يصعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع الرجاء 1-1 (فيديو)

منوعات

المزيد

وفاة أكبر معمرة ليبية في مدينة زوارة عن 114 عاما

محتال يجمع 2.5 مليون دولار من بيع ماء زمزم مغشوش في تركيا

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11-1-2025؟

تعرف على سعر السكر اليوم السبت في الأسواق

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

المزيد

انفوجراف

قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «بادون»، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة الأحزاب (فيديو)

أسماء سورة سبأ وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

المزيد
الجريدة الرسمية