السبت 11 يناير 2025
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رياضة

الاتفاق تم، خطوة واحدة تفصل مرموش عن الانضمام إلى مانشستر سيتي

مرموش
مرموش

 توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

 

اتفاق مانشستر سيتي مع مرموش

 وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه على شبكة "إكس": "توصل مانشستر سيتي لاتفاق على الشروط الشخصية للعقد مع عمر مرموش.. والصفقة تقترب".

وأضاف: "مرموش يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي، والمفاوضات الشفهية جارية مع آينتراخت فرانكفورت".

وتابع: "أجرى السيتي خطوات رسمية في المفاوضات، وسيقدم عرضًا رسميًا قريبًا، خاصة أن النادي الإنجليزي يتمتع بعلاقة ممتازة مع نظيره الألماني".

وواصل: "المفاوضات تتقدم نحو المراحل النهائية لإتمامها الأسبوع المقبل الذي يبدأ يوم الإثنين. ومانشستر سيتي يعمل بقوة على ذلك".

وختم: "صفقة خوسانوف تمت لصالح مانشستر سيتي، كما أن مرموش قريب من التوقيع، بالإضافة إلى أن النادي الإنجليزي سيضغط للتعاقد مع فيتور ريس من بالميراس في يوليو المقبل".

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