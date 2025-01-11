السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا (فيديو وصور)

الزمالك يختتم تدريباته
الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بلاك بولز، فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ المران بفقرة فنية تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الخططية تحت إشراف الجهاز الفني قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب.

 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، فيتو
 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، فيتو

وأدى مصطفى الزناري مدافع الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش المران في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، فيتو
 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، فيتو


 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، فيتو
 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، فيتو

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك مران الزمالك اخبار الزمالك الزمالك وبلاك بولز

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز بالكونفيدرالية غدا

توماس جروتر يحضر مران الزمالك ويبدأ مهام عمله عقب لقاء بلاك بولز

شاهد، مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة بلاك بولز

عمر مرموش يسجل الهدف الأول لـ فرانكفورت في شباك سانت باولي

دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يفوز على مانيما يونيون 2-1 بالوقت القاتل

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

في غياب محمد صلاح، ليفربول يفوز على أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي (صور)

موسم الاعتزال فى الزمالك.. شيكابالا وعبد الشافي الأبرز، والسعيد الناجى الوحيد
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

تعادل سلبي بين الأهلي وإستاد أبيدجان بعد مرور 15 دقيقة

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-1-2025 في الأسواق

إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة نتيجة هبوط أرضي في كنيسة بالمنيا

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-1-2025

سعر القصدير يقترب من 32 ألف دولار للطن اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية