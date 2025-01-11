السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أصالة عن حفلها بالإمارات: ما أحلاكي يا دبي

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

أعربت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها بالحفل الذي أحيته أمس في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: "شكرًا دبي على السعادة والأمان على جمعتنا من كلّ بلاد العرب عندك وجوّا حضنك.. طمنتينا وامبارح كانت ليلة شو حلوة ومهمّة ومارح حدا فينا يقدر ينساها ما أحلاكي يا دبي".

وبالأمس أحيا الثنائي  الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة حفلًا مشتركًا في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

 

حفل أصالة وماجد المهندس في دبي

وقدم الثنائي عدد كبير من أغانيهم الشهيرة خلال الحفل والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير حيث أن تألقت أصالة بغناء أغنية فوق بينما رد عليها المهندس بأغنية فهموه.

 

 

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