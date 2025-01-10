الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لقاء السحاب، ماجد المهندس وأصالة يحيان حفل غنائي في دبي الليلة

ماجد المهندس واصالة،
ماجد المهندس واصالة، فيتو

تحيي الفنانة أصالة حفلا مشتركا مع الفنان ماجد المهندس في دبي علي مسرح أرينا ومن المقرر إقامة الحفل مساء اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرا 

حفل ماجد المهندس وأصالة في دبي 

ومن المقرر أن يقدم الثنائي ماجد المهندس وأصالة عدد كبير من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو ألبوم الفنان العراقي ماجد المهندس الجديد، والذي يحمل اسم “شاطئ بحر”.

ويضم الألبوم 4 أغنيات، ويتعاون فيه ماجد المهندس مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة أصالة حفل ماجد المهندس و أصالة حفل ماجد المهندس و أصالة في دبي الفنان ماجد المهندس ماجد المهندس
ads

الأكثر قراءة

أخطرها الأخيرة، صحيفة عبرية تكشف 3 خطوات يمكن لترامب أن يفتح "أبواب الجحيم" على حماس

الحكومة تكشف الموعد المقترح لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة

بائعة الفاكهة، حكاية أرملة حققت حلمها بتربية أبنائها الـ 5 وبناء مسجد على نفقتها في بني سويف

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

رحيله مكسب، نجم تشيلسي ينصح ليفربول بالتخلص من محمد صلاح

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بـ 28 جهة حكومية

منوعات

المزيد

أنا بموت، أفقر رئيس في العالم يرفض معالجته من مرض السرطان ويودع مواطنيه (صور)

لا يدرك ما يجري حوله، بايدن يغفو أثناء جنازة جيمي كارتر (فيديو)

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

مأساة ريان المغربي تتكرر في سوريا، وفاة طفل سقط في بئر عمقها أكثر من 50 مترا بعد فشل انقاذه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في منشأة ناصر؟ تفاصيل حريق منطقة الزرايب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية