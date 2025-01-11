أخبار مصر اليوم: قرار جديد من الصحة بشأن تطعيمات السفر لأداء العمرة.. مرتفع جوي يؤثر على طقس البلاد خلال الأيام المقبلة.. والأزهر يستنكر العجز الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الأزهر: مشاهد تجمد الأطفال في أحضان أمهاتهم في غزة دليل على أن العالم فقد الإحساس بالضعفاء

أكد الأزهر الشريف أنه يأسف لاستمرار العجز الدولي والأممي تجاه ما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني من أوضاع مأساوية في قطاع غزة المحاصر لأكثر من خمسة عشر شهرًا، خاصةً فى فصل الشتاء الذى سجَّل وقائع مأساوية لغرق الخيام واقتلاعها وانهيارها على ساكنيها، وتجمد الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم، في مشهدٍ يبرهن على أن العالم متبلد المشاعر فقد الإحساس بالضعفاء، وغياب الرغبة لدى كل صنَّاع القرار السياسي العالمي في وقف هذا العدوان المجرم.

أول صور لـ مراكب الشمس في مقرها الجديد بالمتحف المصري الكبير

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير، عن انتهاء الأعمال بعدد من المناطق بالمتحف، وجار استلامها وهي متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية، وذلك استعدادا لتحديد الموعد الرسمي للافتتاح.

طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة: امتحان الإنجليزي سهل ويفتح النفس (فيديو)

انتهى، منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي بإدارة دار السلام بمحافظة القاهرة، من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في أول أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

بيان عاجل من الصحة بشأن موعد تطبيق فرض تطعيمات السفر لأداء العمرة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه لن يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام، على الراغبين في السفر إلى العمرة أو لزيارة هذه المدن قبل يوم 10 فبراير، وأنه سيتم تطبيقه فقط، بدءا من يوم 10 فبراير 2025.

المترو يعدل مواعيد تشغيل الخط الثالث بسبب مباراة الزمالك أمام بلاك بولز غدا

أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث تعديل جدول تشغيل المترو غدا لنقل مشجعي نادى الزمالك فى المباراة المقررة بين الزمالك ونادى بلاك بولز في استاد القاهرة ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لم نصل لمرحلة التطبيق في نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة، وما حدث فعليا أن وزير التربية والتعليم عرض خلال مجلس الوزراء تصوره الذي وضعه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتطوير نظام الثانوية العامة".

الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس HMPV (فيديو)

فيروس HMPV، وجه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة للمواطنين بشأن فيروس HMPV المنتشر في الصين.

الأرصاد: مرتفع جوي يؤثر على طقس البلاد خلال الأيام المقبلة (فيديو)

أخبار حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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