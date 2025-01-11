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أخبار مصر

الأرصاد: مرتفع جوي يؤثر على طقس البلاد خلال الأيام المقبلة (فيديو)

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو
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أخبار حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

مرتفع جوي يؤثر على طقس البلاد

وقالت "غانم" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي": إنه من المتوقع تأثر طقس البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا خلال الأيام المقبلة، سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس واختفاء السحب، وستكون قيم درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.
 

درجات الحرارة 

وتابعت:"بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع ستسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال فترات النهار من 21 الي 22 درجة مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وتصل الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية".

الشبورة المائية الكثيفة 

وأشارت إلي أن الشبورة المائية الكثيفة ستكون الظاهرة الجوية خلال الأيام المقبلة، حيث تؤثر على الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر.
 

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